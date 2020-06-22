رفحاء 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسهيأت بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء بتكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأفادت البلدية أنها تقوم ضمن خطتها بتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام ، إضافة إلى معالجة عدد من الشوارع ، وصيانة إنارة الشوارع, مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء ؛ للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.// انتهى //19:54ت م0224