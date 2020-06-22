عام / الصحة الجزائرية : 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس
الجزائر01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس
أعلنت الجزائر اليوم تسجيل 149 إصابة جديدة ليرتفع العدد 11920 حالة.
وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن احصاء 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858 وفاة، مشيراً إلى انه تم تسجيل شفاء 137 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 8559 حالة.
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