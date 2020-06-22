الجزائر01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم تسجيل 149 إصابة جديدة ليرتفع العدد 11920 حالة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن احصاء 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858 وفاة، مشيراً إلى انه تم تسجيل شفاء 137 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 8559 حالة.// انتهى //19:57ت م0225