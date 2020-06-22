جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستلقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوة رسمية من رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي ستستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في برلين.وأشاد معاليه بعقد المؤتمر بوصفه مبادرة مهمة لدعم الاقتصاد السوداني ، وتحقيق التنمية المستدامة في السودان ، مهيبا بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة، تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، وذلك اتساقا مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ، التي تؤكد على التضامن مع الحكومة الانتقالية في السودان ودعمها.// انتهى //19:59ت م0226