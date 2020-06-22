حائل 01 ذو القعدة 1441هـ الموافق 22 يونيو 2020م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد اليوم عدداً من المباني الجاري تنفيذها والمتعثرة بحائل وذلك استعدادا للعام الدراسي ١٤٤٢هـ يرافقه مدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور أحمد العتيق وعدد من المسؤولين .واطلع المدير العام للتعليم على عدد من المباني والمشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة .وأوضح الدكتور البليهد أهمية استكمال الأعمال المتبقية في المباني الجديدة والمتعثرة، والحرص على رفع نسبة الإنجاز في جميع المشاريع حتى تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي مشيراً إلى أن تعليم حائل يسعى مع الجهات ذات الاختصاص لحل مشاكل المباني المتعثرة.// انتهـى //20:04ت م0228