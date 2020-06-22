الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية وإدارة الأداء الرياضي بوزارة الرياضة، وبمشاركة الاتحاد السعودي للطب الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ندوةً عن بُعد بعنوان "نعود للرياضة بحذر"، استهدفت رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية والعاملين فيها بشكل عام.وشملت الندوة التي عقدت "عن بُعد" أمس, تعريفًا عن فيروس كورونا المستجد COVID 19 وطرق انتقاله وآلية الوقاية منه، واستعرضت بروتوكولات استئناف النشاط الرياضي في المملكة.وقدمت الندوة تعريفاً بدور الاتحاد السعودي للطب الرياضي خلال مرحلة العودة واستئناف المنافسات المحلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال المتابعة واستقبال الملاحظات الطبية لأي حالة اشتباه في المرحلة الأولى من العودة، ودور الإدارة الطبية بوزارة الرياضة ومبادراتها، وتوفير الأجواء الصحية والوقائية لعودة الحياة الرياضية بحذر خلال الفترة المقبلة.من جهة أخرى، تعقد الإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية والإدارة العامة لفروع الوزارة وإدارة الأداء الرياضي بوزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ندوةً بعنوان "دور وزارة الرياضة في الرقابة على تطبيق بروتوكول عودة النشاط الرياضي"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأربعاء المقبل 24 يونيو 2020م، والتي تستهدف مديري ومنسوبي فروع ومكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة.وستستعرض الندوة البروتوكولات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID 19 أثناء ممارسة الرياضة, وبروتوكولات استئناف النشاط الرياضي في المملكة.وستتطرق الندوة إلى دور الإدارة العامة لفروع الوزارة في الوقاية والحد من انتشار الفيروس، في حين تختتم فعالياتها التي تقام على مدار ساعة كاملة بالحديث حول دور الإدارة الطبية بوزارة الرياضة.// انتهى //21:00ت م0244