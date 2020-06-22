مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى (SPSC) بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون (GHC) أمس, فعاليات أول برنامج تدريبي عبر الاتصال المرئي ولمدة ثلاثة أيام بعنوان "اختصاصي سلامة المرضى" (PSO) بمشاركة 22 اختصاصياً صحياً من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون.وأوضح مدير عام المركز الدكتور عبد الإله الهوساوي أن البرنامج يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية ويوفر للمشاركين المبادئ الرئيسة والكفاءات المرتبطة بنظام سلامة المرضى، علاوة على تاريخ حركة سلامة المرضى ووصف العلوم والتخصصات المستخدمة في سلامة المرضى, بالإضافة إلى أفضل الممارسات والإستراتيجيات الحالية للتغلب على حواجز الرعاية الآمنة.وأعرب عن اعتزاز المركز بالتعاون البناء مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وما نتج عنه من ثمار في تنظيم هذا البرنامج الأول للممارسين الصحيين من مختلف دول المجلس في مجال اختصاصي سلامة المرضى, متمنياً مواصلة هذا التعاون لتطوير الخطة الإستراتيجية للجودة وسلامة المرضى.وأكد الدكتور الهوساوي أن تدعيم السلامة في القطاع الصحي يجب أن يكون من الأولويات خصوصًا في هذه الفترة التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا مما يستلزم التركيز عليها في هذا البرنامج والمتمثلة في سلامة المرضى بجميع فئاتهم وسلامة الممارسين الصحيين، التي هي جزء لا يتجزأ من سلامة المرضى.// انتهى //21:03ت م0246