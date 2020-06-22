الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لفريق منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير.وانعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية جمهورية أذربيجان وجمهورية النيجر وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.// انتهى //21:03ت م0247