جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسدشنت جامعة الملك عبدالعزيز عيادة الفرز التنفسية بمركز الخدمات الطبية الجامعي لخدمة منسوبي الجامعة، بهدف فرز الحالات التي تحتاج إلى مسحات طبية عند وجود اشتباه أعراض فيروس كورونا المستجد, بحضور وكيل الجامعة المكلف الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني وعدد من منسوبي المركز .وتشتمل العيادة على نظام دخول المرضى للمركز من خلال المرور عبر عيادة الفرز البصري عند المدخل بعد أخذ موعد مسبق لزيارة العيادات، وعند وجود أي أعراض أو اشتباه يحول المراجع إلى عيادة الفرز التنفسية لعمل تقييم الأعراض وعلى حسب هذا التقييم يعمل له المسحة الطبية في العيادة، حيث تعمل هذه المسحات الطبية لمنسوبي الجامعة من المتعاقدين الراغبين العودة إلى بلدانهم كمتطلب من الجهات الرسمية.من جانبه أكد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني حرص الإدارة العليا برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في تقديم خدمات مميزة للمنسوبين خلال هذه الجائحة وكذلك تسهيل عملية أخذ المسحات في المركز.// انتهى //21:04ت م0248