ينبع 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, بمدير شرطة المحافظة المعين العقيد مهندس محمد بن على حمدان الغامدي.ورحب المحافظ بالعقيد الغامدي, وهنأه على الثقة بتوليه مسؤولية هذا القطاع المهم بالمحافظة.ونوه السحيمي بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في خدمة المواطن والمقيم, راجياً له التوفيق والسداد.من جهته أعرب العقيد المهندس الغامدي عن شكره وتقديره للمحافظ على التهنئة وحسن الاستقبال، وعلى ما حظي به من توجيه لخدمة الصالح العام.// انتهى //21:17ت م0253