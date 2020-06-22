وواشنطن 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27,616 إصابة مؤكدة و 308 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 2,275,645 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 119,923 حالة وفاة.// انتهى //21:23ت م0255