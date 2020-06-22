الأحساء 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم اتصالاً هاتفياً بمدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله بن بدر العتيبي، قدّم من خلاله التعازي في وفاة والدته رحمها الله.وأعرب سموّه خلال الاتصال عن عظيم مواساته، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يتولى الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبه، أعرب العتيبي عن شكره وامتنانه لسموّ محافظ الأحساء على تقديمه واجب العزاء، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يحفظ سموّه وأن لا يريه مكروهاً.// انتهى//.21:36ت م0259