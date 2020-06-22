تبوك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة تبوك، أمس استقبال مرتاديها والمستفيدين من الأنشطة الرياضية المقدمة في تلك المراكز وفق الاشتراطات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الرياضة في (البروتوكول الطبي) المخصص لهذه الأنشطة.ورصدت عدسة "واس" بمنطقة تبوك تطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية داخل الصالات الرياضية ضماناً لسلامة المرتادين لهذه الصالات، واحترازاً من انتقال عدوى فيروس كورونا.وتابع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مدى التزام تلك الصالات والمراكز الرياضية تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم.// انتهى //21:56ت م0269