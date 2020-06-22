الأحساء 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسبدأت الصالات الرياضية بمحافظة الأحساء أمس باستقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عنها، واستئناف النشاط الرياضي، تنفيذاً لقرار وزارة الرياضة، ضمن البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس " خلال جولتها في تلك المنشآت الرياضية، ومضامير المشاة، تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية داخل الصالات الرياضية، والمضامير احترازاً من انتقال العدوى، وضماناً لسلامة المرتادين لهذه الصالات.وأبدى مرتادو الصالات فرحتهم باستئناف النشاط الرياضي، واتخاذها جميع البرتوكولات والتدابير والاحترازات الوقائية التي أقرتها قيادتنا الرشيدة "أيدها الله" والقرارات التي اتخذتها حفاظاً على صحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة.// انتهى//.21:59ت م0270