نجران 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ٤٠٠ جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المحددة لعودة مزاولة النشاط فيها، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة.وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية علة جميع الأنشطة والمحال التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا التي سبقها حملات توعوية مكثفة لتوعية أصحاب المحال والعاملين بها والزبائن، مبيناً أن الفرق الرقابية رصدت 90 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وجرى فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين.من جانبه بين مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز علي بن رجا، إلزام الأمانة لمحال الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحال قبل فتحها يومياً، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بتقديم البلاغات عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، والخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.// انتهى //22:12ت م0271