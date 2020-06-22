الدرب 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الدرب اليوم، من جولاتها التفتيشية على صالونات الحلاقة التي عاودت نشاطها بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة وممارسة هذه المحال نشاطها من جديد، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي أن الفرق الميدانية قامت بإغلاق ٢٧ صالوناً للحلاقة بالمحافظة بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انشار فيروس كورونا، مبيناً أن الجولات الرقابية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية.وأكد المهندس الخرمي حرص البلدية على تكثيف جولاتها الرقابية بما يضمن سلامة مرتادي صالونات الحلاقة الرجالية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة والخدمات البلدية, من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من خلال مركز 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).// انتهى //22:51ت م0278