باريس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم باللعبة الخطيرة التي تمارسها تركيا في ليبيا، عاداً أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة وأوروبا.وقال الرئيس ماكرون إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في قصر الإليزية الرئاسي "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين".ودعا ماكرون إلى وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب في ليبيا.// انتهى //22:52ت م0279