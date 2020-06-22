صامطة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز ‎السهي التابع لمحافظة صامطة اليوم، مبادرة تنظيف شاملة لقرية السهي، وذلك ضمن حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري, بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة مواقع التشوه البصري في قرية السهي والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لها.وأوضح رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف أن البلدية تسعى من خلال المبادرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز.// انتهى //22:55ت م0280