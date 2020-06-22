الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأجرى نادي الفتح اليوم الفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” في مقر النادي بمحافظة الأحساء.وشملت الفحوصات اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والعاملين بالنادي.ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، والتي من المقرر إقامتها بعد ظهور نتائج الفحوصات، وذلك بعد صدور قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي وعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الذي يستأنف في الرابع من أغسطس المقبل .// انتهى //23:05ت م0282