تبوك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنظمت جمعية التوحد بتبوك بمنطقة تبوك أمس، دورة تدريبية عن بعد تتضمن الاضطرابات المصاحبة لدى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد, بحضور عدد من أولياء أمور الأطفال و المختصين.وتناولت الدورة نبذة عن اضطرابات طيف التوحد، والجديد حول الاضطرابات المصاحبة لدى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، ومن ثم تطرقت إلى أبرز هذه الاضطرابات كاضطرابات التغذية, والنوم, والصرع, والإعاقة الفكرية, واضطرابات الجهاز الهضمي.وناقشت الدورة في المحور الأخير مشاكل وحلول الاضطرابات المصاحبة لدى الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد.// انتهى //23:08ت م0283