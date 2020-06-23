تونس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي اليوم، بقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الذي يزور تونس حاليًا.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، أن الطرفين تباحثا حول دعم التعاون العسكري بين تونس و الولايات المتحدة الأمريكية.كما تناول اللقاء الوضع الأمني الإقليمي وذلك على إثر الزيارة التي أداها قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا إلى ليبيا ولقائه بالمسؤولين الليبيين، إذ أكّد وزير الدفاع التونسي على "ثوابت الموقف التونسي القائمة على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ في الاعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي"، مشددًا في السياق ذاته على "رفض تونس كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا وكل مشاريع التقسيم".من جهته أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا، على "تطابق موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع موقف تونس"، مؤكدًا حرص بلاده على "دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح والبحث عن تسوية سياسية له".// انتهى //00:04ت م0293