حائل 1 ذو القعدة 1441هالموافق 22 يونيو 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه مساء اليوم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني.ورحب أمير منطقة حائل خلال اللقاء بالدكتور الشيباني منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للخدمات الصحية وتطويرها وأثنى سموه على متابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والجهود القائمة من مساعديه ومن صحة المنطقة، مؤكداً سموه دعمه لهذه البرامج والأعمال التي لمس الجميع فائدتها.من جهته تحدث وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني عن الخدمات الصحية بالمنطقة، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير الخدمات وتجويدها بما يخدم أهالي المنطقة ويحقق كافة احتياجاتهم .حضر اللقاء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري.// انتهى //00:07ت م0294