واشنطن 1 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مع تفاؤل المستثمرين المزيد من إجراءات التحفيز الحكومي.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول 153.50 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 26024.96 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.12 نقطة، أو 0.65 بالمئة، ليغلق عند 3117.86 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 110.5 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 10056.48 نقطة.// انتهى //00:13ت م0296