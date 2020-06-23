رفحاء 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفّذ قسم التوعية الصحية بقطاع محافظة رفحاء الصحي اليوم، حملة التطوع الصحي التوعوية استهدفت موظفي المؤسسات الحكومية بهدف التوعية بأهم الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح القطاع الصحي أن الحملة تضمنت التوعية بطرق التعقيم، وأهمية التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وتوزيع البروشورات التوضيحية والتوعوية بالاجراءات الصحية الوقائية.وتأتي الحملة ضمن الجولات التوعوية التي يقوم بها قسم التوعية الصحية بالقطاع على المراكز والمحال والمنشآت الحكومية للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.// انتهى //00:19ت م0298