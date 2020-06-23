جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسبدأت الصالات الرياضية بمنطقة جازان ومحافظاتها اليوم في استقبال مرتاديها عقب رفع التعليق عن الصالات الرياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".والتزمت الصالات الرياضية بتطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية، ضماناً لسلامة المرتادين لتلك الصالات، واحترازاً من انتقال عدوى "كورونا ".وأثنى مرتادو الصالات على كافة التدابير والاحترازات الوقائية المتبعة، والتي يجري تطبيقها في الصالات الرياضية حفاظا على صحة المواطن والمقيم ، مؤكدين التزامهم جميعًا بتلك التدابير والاحترازات .// انتهى //00:21ت م0300