فرسان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسيبدأ فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان الخميس القادم استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الكلية للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس علي بن محمد عيساوي أن القبول سيكون في تخصصات البرمجيات، و تخصص إدارة مكتبية، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.// انتهى//00:22ت م0301