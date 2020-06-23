جازان 1 ذو القعدة 1441 الموافق 22 يونيو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية اليوم، حركة المتسوقين في المجمعات والمراكز التجارية والمطاعم بمنطقة جازان، بعد رفع منع التجول كلياً واستئناف الأنشطة الاقتصادية وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.وتابعت "واس" التزام تلك المجمعات والمراكز بالتدابير والإجراءات الوقائية، من بينها وضع لوحات توعوية وإرشادية للتسوق والواجب اتباعها من المرتادين، واتخذت العديد من الاشتراطات لدخول المجمعات ومنها قياس درجة الحرارة المتسوقين عند البوابات، وتوفير الكمامات والقفازات, إضافة إلى توفير مواد التعقيم في كل المحال والتباعد بين المتسوقين.وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة مستمرة في الجولات الميدانية للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للكمامات وتوفير المعقمات.وأكد أن الأمانة وبلدياتها ستقوم فورياً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس (كوفيد 19)، داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //00:24ت م0302