جيزان 01 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان اليوم، حملة لتوزيع الكمامات الطبية والقماشية، وذلك ضمن مبادرتها لاستهداف المواطنين والمقيمين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن المبادرة التي نفذتها الأمانة جاءت بهدف مشاركة المواطنين والمقيمين في سبيل تعزيز الوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، إلى جانب حث جميع مرتادي الأسواق والمراكز التجارية بالتقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عن الجهات ذات العلاقة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.وأكد ابن سعيدان أن الأمانة تُسخر إمكاناتها وطاقاتها كافة وتعمل على مدار الساعة للحد من انتشار هذا الفيروس وعلى نشر الوعي، والحث على التباعد الاجتماعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، متمنياً للجميع السلامة.// انتهى //00:45ت م0305