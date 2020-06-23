حائل 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة حائل، محاضرة بعنوان "الثقافة والإعلام بين الود والضد"، التي ألقاها اليوم عن بُعد عبر الاتصال المرئي أستاذ الإعلام والاتصال وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان.وتحدث الدكتور الحيزان، خلال المحاضرة حول علاقة الثقافة بالإعلام، ومدى استفادتهما من بعض، وفتح باب التساؤلات حول علاقتهما التكاملية أو الضدية، وأجاب عنها بمواقف عدة لأبرز المثقفين والإعلاميين.وتطرق إلى هوية المجتمع الثقافية وعلاقتها بالإعلام، وكيفية غرس الثقافة بالإنسان التي تكون عبر أدوات عدة، وأبرزها وسائل الإعلام.وأشار الدكتور الحيزان في حديثه إلى تخلي المثقفين عن الصحافة وابتعادهم عن الصحف؛ لما كان لديهم أنفة وكبرياء من إيمانهم بأن الثقافة هي الأصل، ولم يكونوا يملكون مرونة للمتغيرات ونشاط كالنشاط الإعلامي، مبينًا حاجة الثقافة للإعلام، ولكن هناك ابتعاد من المثقفين عن الإعلام.وشارك بالمداخلات عدد كبير من المتخصصين في مجالي الإعلام والثقافة، وطُرحت العديد من الأسئلة، وأبرزها حول الأدوار الإعلامية للثقافة، والنقاش حول إقرار مقرر للتربية الإعلامية.// انتهى //00:53ت م0308