تونس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، مؤتمراً صحفياً مع نظيره التونسي قيس سعَيد الذي بدأ زيارة إلى فرنسا اليوم.وتطرّق الطرفان وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية وإلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما استعرضا المواقف الرسمية للبلدين من الأزمة الليبية.// انتهى //01:07ت م0309