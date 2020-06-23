موسكو 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال تركز على مناقشة قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع العسكري السياسي في اليمن وليبيا، إضافة إلى مناقشة الوضع في منطقة الخليج العربي.// انتهى //02:30ت م0313