الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستغلب مانشستر سيتي على بيرنلي 5-صفر اليوم في ختام الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويدين سيتي بالفوز إلى الجزائري رياض محرز والشاب فيل فودن إذ سجل كل منهما ثنائية ولعباً دوراً أساسياً في حصول بطل الموسمين الماضيين على النقطة الـ 63، في المركز الثاني ، وفي المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.وبعد أن كان الطرف الأفضل في مستهل اللقاء، نجح سيتي بالوصول إلى الشباك في الدقيقة 22 بتسديدة قوية أطلقها فودن بيسراه من خارج المنطقة، إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى.وعزز سيتي تقدمه بهدف ثان بفضل محرز الذي قام بمجهود فردي رائع على الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل أن يسجل في الشباك (43)، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ارتكبت على أغويرو من قبل بن مي، مما أدى الى إصابته واستبداله بالبرازيلي غابريال جيزوس.وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، بإضافة الهدف الرابع عبر الإسباني دافيد سيلفا بعد عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا (51)، ثم أضاف فودن هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس بعد عرضية من برناردو سيلفا إلى غابريال جيزوس ومن الأخير إلى زميله فودن فأودعها الشباك (63).//انتهى//02:38ت م0314