نيويورك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسحثت الأمم المتحدة، دول مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معا لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة سلميا حول سد النهضة، مؤكدة على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، وما شدد عليه هذا الإعلان من دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل بمبادئ القانون الدولي.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي.وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات والبيانات المختلفة الواردة من الأطراف المختلفة حول سد النهضة الإثيوبي، مشجعا الدول الأطراف على التقدم نحو اتفاق ودي وفقًا لمبادئ إعلان 2015 بشأن السد.// انتهى //03:09ت م0315