نيويورك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين "نجاة رشدي" من مملكة المغرب نائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأفتراضي اليومي.وأفاد دوجاريك، أن نجاة رشدي ستشغل أيضا منصب منسقة الشؤون الإنسانية، خلفا للسويسري فيليب لازاريني، الذي أنهى مهمته في شهر مارس الماضي.الجدير بالذكر أن نجاة رشدي عملت مؤخرا كمستشارة أولى للمبعوث الأممي الخاص لسوريا في القضايا الإنسانية.// انتهى //03:13ت م0316