نيويورك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلن مجلس الأمن الدولي اليوم عن تصويته بالإجماع على القرار 2527 (2020) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أغسطس.وأفاد المجلس في بيان نشره عقب جلسة الإحاطة الافتراضية التي عقدت مساء اليوم حول الصومال، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر استمرار ولاية البعثة على النحو المبين في الفقرة 1 من القرار 2158 (2014).وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع المجلس كل 90 يوما، بشأن الحالة في الأرض والتقدم نحو تحقيق المعايير السياسية الرئيسية.// انتهى //03:39ت م0319