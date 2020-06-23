كينشاسا 01 ذو القعدة 1441هـ الموافق 22 يونيو 2020م واسأعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا إلى 13 حالة.وأظهرت بيانات مركز علاج وباء إيبولا بالكونغو الديمقراطية، ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس إلى 21 حالة، والوفيات إلى 13 حالة، وذلك منذ ظهور الموجة الحادية عشرة للوباء في ولاية إكواتور مطلع يونيو الجاري.وما يزال وباء إيبولا منتشرا في شرق الكونغو، حيث أودى بحياة 2280 شخصًا منذ أغسطس 2018.// انتهى //03:52ت م0320