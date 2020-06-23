ريو دي جانيرو 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 21432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.وقالت الوزارة إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي في حين وصلت الوفيات إلى 51271.وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:08ت م0323