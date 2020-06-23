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الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الصيخان
حج العام الحالي مقتصر على حجاج الداخل
المملكة حريصة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين
فهد بن سلطان يطلع على أعمال الموارد البشرية
سعود بن نايف: الجمعيات مهمة لتوعية غير الناطقين بالعربية
أمير القصيم يثمن جهود اللجنة النسائية التنموية
فيصل بن سلمان يشيد بالمتطوعين خلال الجائحة
3393 حالة مؤكدة بكورونا وتعافي 4045 حالة جديدة
التحالف يرحب باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النار
الهلال الأحمر ينظم محاضرات توعوية للوقاية من كورونا بأربع لغات
استقرار الحالات في بعض المدن دلالة الالتزام بالإجراءات الوقائية
"العدل" تصدر الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني
رابطة العالم الإسلامي: قرار المملكة بشأن الحج ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية
"الداخلية" تطبق النظام بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية
مصر تؤكد استعدادها للتفاوض بشأن سد النهضة
احتجاز حوثي لشاحنات الوقود.. والسوق السوداء تشعل أسعار المشتقات النفطية
رئيس «النواب الليبي» يطالب مساندة مصر في التصدي للغزو التركي
تأييد عربي- أميركي للتحرك المصري
«الدفاع العربي».. يتأهب لردع العدوان التركي على ليبيا
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