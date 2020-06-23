الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورجخادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الصيخانحج العام الحالي مقتصر على حجاج الداخلالمملكة حريصة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفينفهد بن سلطان يطلع على أعمال الموارد البشريةسعود بن نايف: الجمعيات مهمة لتوعية غير الناطقين بالعربيةأمير القصيم يثمن جهود اللجنة النسائية التنمويةفيصل بن سلمان يشيد بالمتطوعين خلال الجائحة3393 حالة مؤكدة بكورونا وتعافي 4045 حالة جديدةالتحالف يرحب باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف إطلاق النارالهلال الأحمر ينظم محاضرات توعوية للوقاية من كورونا بأربع لغاتاستقرار الحالات في بعض المدن دلالة الالتزام بالإجراءات الوقائية"العدل" تصدر الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكترونيرابطة العالم الإسلامي: قرار المملكة بشأن الحج ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية"الداخلية" تطبق النظام بحق مخالفي الإجراءات الاحترازيةمصر تؤكد استعدادها للتفاوض بشأن سد النهضةاحتجاز حوثي لشاحنات الوقود.. والسوق السوداء تشعل أسعار المشتقات النفطيةرئيس «النواب الليبي» يطالب مساندة مصر في التصدي للغزو التركيتأييد عربي- أميركي للتحرك المصري«الدفاع العربي».. يتأهب لردع العدوان التركي على ليبيا// يتبع //06:02ت م0003