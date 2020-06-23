وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إنجاز ملموس ): إذا كانت المملكة حققت في عقود ماضية نجاحاً كبيراً في تأمين موارد مياه مستدامة، مستعينة بخطط خمسية متتابعة، سعت إلى هدف واحد، وهو التغلب على طبيعة المملكة الصحراوية وندرة مصادر المياه فيها، فإن هذا النجاح يتبلور بشكل أكبر في ظل رؤية 2030، التي حرص برنامج التحول الوطني فيها على تحقيق استفادة مستدامة للموارد المائية، بما يضمن تأسيس قطاع مياه مستدام، ينمي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وبينت : وفي وقت مبكر جداً، اعتمدت الرؤية في ملف المياه على العلم الحديث وحده في إدارة الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة، بهدف الاستفادة منها بطريقة مستدامة، بما يشمل التخطيط لتنمية مصادر هذه الموارد والاستخدام الفعّال لها، وتعظيم الفائدة من استخدام المياه المعالجة والمُعاد تدويرها، وأوعزت الرؤية لوزارة البيئة والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحَّد لقطاع المياه، يعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني.وتابعت : واليوم.. يسعى برنامج التحول الوطني إلى تعزيز ودعم أمن إمدادات مياه الشرب في المملكة، بزيادة مساهمة المياه الجوفية في توفير مياه الشرب من خلال حقول الآبار الشاملة، ورفع إنتاجها إلى نحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات مياه الشرب في البلاد.وأفادت : جهود رؤية 2030 في ملف المياه ترجمته إحصاءات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بعدما تمكنت من رفع إنتاجها الكلي من المياه المحلاة من 3.5 ملايين متر مكعب، إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميّاً، باستخدام ذات أصول الإنتاج، والرفع من كفاءة إجراءات التشغيل والصيانة وكفاءة المعدات دون تكاليف إضافية، هذه الإحصاءات قابلة للنمو مرات عدة مع الزيادة السكانية للمملكة ومع التطورات الحياتية.// يتبع //06:02ت م0004