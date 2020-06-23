وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية ) : اتخاذ خطوات عملية ومسؤولة من قبل المجتمع الدولي لتفعيل مبادرة «إعلان القاهرة بشأن ليبيا» ، الرامية إلى وقف إطلاق الـنار وإيجاد حل سياسي لـلأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، بما يحقق تشكيل خارطة طريق لـلـتوصل إلـى حل شامل، يحافظ علـى سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب؛ بات ضرورة لحفظ الأمنين الإقليمي والدولي.وأضافت : إن تأييد المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020 م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنيةوتابعت : في ليبيا، وتأكيد حكومة المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، وأن المملكة تقف إلـى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.وواصلت : ودعوة المجتمع الـدولـي إلـى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح الـسيسي؛ للتوصل إلـى حل شامل، يؤكد سلامة وأمن الأراضي الـلـيبية واستعادة المؤسسات والـقضاء على الإرهاب والـتطرف ومنع الـتدخلات الخارجية غير الشرعية، والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.وبينت : وكذلـك ما أكدته رابطة الـعالـم الإسلامي في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، بأن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الـرابطة تقف إلـى جانب جمهورية مصر العربية فيما أعلنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركنا مهما من أمن الأمتين العربية والإسلامية.// يتبع //06:02ت م0005