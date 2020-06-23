عام / كوريا الجنوبية تسجل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
سيئول 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
سجلت كوريا الجنوبية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفا و484 شخصا.
كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة وفاة.
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