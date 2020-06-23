سيئول 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد بذلك إلى 12 ألفا و484 شخصا.كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة وفاة.// انتهى //06:05ت م0010