المدينة المنورة 2 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 23 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع .وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى الخامسة مساءً .// انتهى //07:06ت م0011