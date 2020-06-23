عام / "الأرصاد" : موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
المدينة المنورة 2 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 23 يونيو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى الخامسة مساءً .
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