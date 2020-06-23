طرابلس 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ( أفريكوم ) الجنرال ستيفين تاونسند، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، مشيرة إلى أن الوفد الأمريكي أكد لليبيين أن جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأن هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم.وأخبرت عن موافقة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إصدار قرار يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتهاالبلاد منذ العام 2016.وتطرقت إلى تجديد أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.ونقلت اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها في المحادثات الدولية بشأن ليبيا بما فيها المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عُـقد في برلين يوم 19 يناير الماضي، قائلاً إن تركيا تمارس لعبة خطيرة تتعارض مع كل ما وافقت عليه في المحادثات الدولية .وعرجت صحف ليبيا على بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تطورات الأزمة الليبية، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحة تأكيد ترامب وماكرون أنه يجب وقف التصعيد العسكري من قبل جميع الأطراف بشكل فوري بهدف منع تحول النزاع الليبي إلى مواجهة أكثر خطورة وغير قابلة للحل.// انتهى //07:38ت م0013