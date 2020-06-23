بريدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أمس ، خدمة إدارة المواعيد "موعد"، وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من حجز موعده إلكترونيًا عبر نظام "موعد" في موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، كما تمكن هذه الخدمة المراجعين من إدارة المواعيد الخاصة بهم والتأكد من حالة الموعد أو إلغائه، كما دشن معاليه نظام "مركز الإحصائيات" وهي خدمة إلكترونية جديدة أخرى تقدمها الجامعة ، حيث يعمل نظام مركز الإحصائيات على استعراض المعلومات والمؤشرات الإحصائية وتحليل البيانات من خلال جداول ورسومات بيانية.وتعد الخدمة الجديدة "موعد"، أحد الخدمات التي تهدف لتسهيل مهمة زوار الجامعة بالحجز المسبق، وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث وصل عدد المسجلين بالخدمة حتى الآن 1317 .وثمن معاليه جهود وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، وعمادة تقنية المعلومات، وجميع الزملاء بالفريق الذي أنجز هذا المشروع ، مؤكدًا أن الخدمة الجديدة سوف تسهل للمراجع تأكيد موعده لمراجعة الإدارة التي يقصدها بالجامعة، وسوف تخفف الشيء الكثير للمراجع وللزملاء في تقديم الخدمة المطلوبة للمراجعين، خاصة وأن فروع الجامعة وكلياتها تنتشر في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، منوهًا إلى أن الجامعة تفخر بتقديمها لمثل هذه الخدمات لمنسوبيها وللمراجعين، داعيًا الله التوفيق والسداد للجميع.من جهته بين عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور، أن هذه الخدمة تشمل جميع جهات الجامعة ويتسع نطاقها من خلال الرابط: https://guest.qu.edu.sa/login، ، مشيرًا إلى أن كل جهة من جهات الجامعة تستطيع إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيين من الزوار، إضافة إلى حجز الموعد مستقبلاً في المدينة الطبية، والمستشفى البيطري، وغيرها، كما يتم ذلك من خلال الدخول إلى بوابة الزوار في موقع جامعة القصيم الإلكتروني، وتسجيل الدخول عبر بوابة " النفاذ الوطني الموحد" أو تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من الخدمة، وتعبئة البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل للاستفادة الكاملة من الخدمة.// انتهى //08:56ت م0016