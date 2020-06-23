السيح 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج بدء القبول والتسجيل غداً، في كلية الأمير سلطان الصناعية بمدينة السيح للعام الدراسي 1441 - 1442هـ ، في أقسام التقنية الميكانيكية تخصص صيانة ميكانيكية وتخصص إنتاج ، والتقنية الكهربائية تخصص آلات ومعدات كهربائية ، والتقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم ، والتقنية الكيميائية تخصص كيمياء صناعية ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني : psmc.mod.gov.sa ، ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.ودعت الكلية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الالكتروني ، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.// انتهى //09:14ت م0020