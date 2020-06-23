بيروت 2 ذو القعدة شوال 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بقرار رؤساء الحكومات السابقين من عدم المشاركة في اللقاء الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس المقبل.كما وتابعت التدهور المالي والإقتصادي في ظل عودة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي لامس سقف 6 ألاف ليرة في السوق السوداء.وفي الشأن السوري تناولت تأكيد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده لا تصر على الإستقالة الفورية للرئيس السوري بشار الأسد وانسحاب روسيا من هذا البلد.فلسطينيا تطرقت الى إعلان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان لدى الفلسطينيين إئتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.وأخبرت عن تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللعبة الخطيرة التي تمارسها تركيا في ليبيا معتبرا أنها تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة وأوروبا.وعرضت لتحذير الاتحاد الأوروبي الصين بأنها ستواجه تداعيات سلبية للغاية في حال قررت المضي قدما في قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.// انتهى //09:43ت م0023