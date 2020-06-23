جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر ، على محافظات جدة ، والليث، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //09:48ت م0024