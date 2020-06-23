عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة وموجة حارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر ، على محافظات جدة ، والليث، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.
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