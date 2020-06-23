الخرطوم 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على قرار المملكة أمس إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الجسدي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة فيروس كورونا.ونشرت صحف الصباح إعلان القوات المسلحة السودانية أمس، أنها تصدت لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية بالفشقة، وأكدت أنها كبدتهم خسائر كبيرة.ونقلت عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس قوله، أن لدى الفلسطينيين ائتلافاً دولياً يضم 192 دولة من أصل 194 عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت مخطط الضم الإسرائيلي، وهو ما يشكل دعماً كبيراً للموقف الفلسطيني.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل 105 من عناصر ميليشيات الحوثي بغارات جوية للتحالف العربي ومعارك عنيفة مع الجيش اليمني على أطراف محافظة مأرب الغنية بالنفط وآخر معقل حيوي للحكومة الشرعية في شمال شرق البلاد.وأبرزت الصحف تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنّ سياسة بلاده الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق إصدار تأشيرات الدخول لعدة فئات رئيسية تتعلق بالتوظيف حتى نهاية العام الجاري.// انتهى //09:50ت م0025