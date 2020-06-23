جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأجرى الفريق الطبي بمركز البدانة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان منذ شهر يوليو الماضي أكثر من 200 عملية جراحة ناجحة لتكميم معدة وتحوير المسار؛ لعلاج السمنة المفرطة، وذلك دون حدوث أي مضاعفات - ولله الحمد -.وأوضحت "صحة جازان" أن المركز يحوي على عيادتين وغرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات لجراحة البدانة، لافتةً إلى أن متوسط عدد المراجعين الشهري يتراوح بين 200 و 250 مراجع، مؤكدةً تطبيق المركز للمعايير العالمية المعتمدة من حيث العمر وكتلة الجسم وكل ما يتعلق بجراحة البدانة.وأضافت أن آلية قبول المرضى وتحويلهم لمركز البدانة تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لتحويل مرضى السمنة والبدانة للعيادتين المخصصتين لذلك بمستشفى الملك فهد المركزي.// انتهى //10:40ت م0036