سياسي / بريطانيا ترحب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
رحبت بريطانيا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بخصوص بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي ، في تصريحه له اليوم ، إنه "توجد حاجة ملحة للمحاسبة في خضم التطورات المثيرة للقلق في ليبيا، بما فيها القبور الجماعية".
// انتهى //
10:44ت م
0037