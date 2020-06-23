لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسرحبت بريطانيا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بخصوص بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي ، في تصريحه له اليوم ، إنه "توجد حاجة ملحة للمحاسبة في خضم التطورات المثيرة للقلق في ليبيا، بما فيها القبور الجماعية".// انتهى //10:44ت م0037