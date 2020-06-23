رام الله 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان المملكة العربية السعودية، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 142 إصابة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 18 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقه في محافظات الضفة الغربية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إن موقف الاتحاد واضح جدًا من المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.وأوردت صحف فلسطين إعلان أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، بأن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن خطة الضم الإسرائيلية، ضد القانون الدولي وستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.// انتهى //10:48ت م0038